Kayseri Büyükşehir YADES ile 3 bin 135 Ulu Çınara Destek Sağladı

Belediyenin yaşlılara yönelik kapsamlı hizmetleri devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Evde Destek Hizmetleri (YADES) aracılığıyla 2025 yılında desteğe ihtiyacı olan 3 bin 135 ulu çınarın hayatını kolaylaştırdı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı ve dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetlerini sürdürdü.

YADES, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı yaşlı destek ve koordinasyon merkezi tarafından yürütülüyor. 2018 yılından beri hizmet veren program kapsamında 65 yaş üstü, gelir seviyesi düşük ve aile desteğinden yoksun yaşlılar öncelikli olarak destek alıyor.

2025 hizmet verileri

Program kapsamında 2025 yılında sağlanan destekler şöyle gerçekleşti: 756 yaşlıya kişisel bakım hizmeti, 1.929 yaşlıya yaşam alanı temizliği ve 450 yaşlıya kuaför-berber hizmeti sunularak toplam 3 bin 135 yaşlının hayatına dokunuldu.

Ekip ve lojistik

Hizmetler, 1 koordinatör, 1 psikolog, 1 hemşire, 1 fizyoterapist, 1 çağrı merkezi danışma personeli ve 8 hasta ve yaşlı bakım elemanı olmak üzere toplam 13 personel ile yürütüldü. Sahada görev yapan ekiplere 4 mobil araç destek sağladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşlıları şehir için 'şehrin dua kaynakları ve rahmet unsurları' olarak nitelendirerek YADES ekibinin yıl boyunca bu kesime yardım elini uzattığını belirtti.

