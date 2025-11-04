Kayseri'de 14 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Sanığa 23 Yıl 9 Ay Hapis

Mahkeme deliller ışığında azami cezayı verdi

Kayseri'de olay tarihinde 14 yaşında olan G.Ö.'yü istismar etmek ve fotoğraflarını çekmekle suçlanan K.V. (56), Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada kendini savunan sanık suçlamaları kabul etmedi. İddianamede, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede mağdurun yanı sıra birçok küçük çocuğun görüntüsünün tespit edildiği yer aldı.

Mahkeme, sanığa çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün, kişiyi hürriyetten mahrum bırakma suçundan 6 yıl 8 ay ve müstehcenlik suçlamasından 5 yıl hapis cezası vererek toplamda 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, K.V.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

KAYSERİ'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU İSTİSMAR EDEREK FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN SANIĞA 3 AYRI SUÇTAN TOPLAMDA 23 YIL 9 AY 11 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ.