Kayseri'de 17 Yaşındaki Yağmur Ç.'nin Ölümüyle İlgili F.D.'nin Yargılanması Başladı

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Ç.'nin ölümüyle ilgili F.D.'nin yargılanması başladı

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık F.D. (27) ile maktul Yağmur Ç.'nin müşteki annesi T.Y., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmada sanığın savunması

Sanık F.D. savunmasında ruhsatsız silahının aracın ön yolcu kısmında olduğunu belirtti. Olay günü Yağmur ile buluştuğunu anlatan F.D., "Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim, Yağmur'un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. 'Yağmur' diye seslendim, panikledi. Elimi Yağmur’un sol tarafına doğru uzatıp namluyu araziye çevirmek istedim. Elimden yaralandım. Elimde mermi giriş çıkış izi var. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müştekinin beyanı

Müşteki anne T.Y., kızının ilişkisini 2 yıldır bildiğini, intihara meyilli bir çocuk olmadığını söyledi. Olay günü kızının "Anne şu yüzüğü verip 5 dakikaya geliyorum" diyerek evden çıktığını, son görüşmelerinin bu olduğunu anlattı. Telefonda Yağmur'u eve çağırdığını, konuşmaları sanığın duymuş olabileceğini belirtti. Olay yerine gittiğinde kızının kanlar içinde yerde yattığını, yaşarken gördüğünü, "Kızım ölme" diye yalvardığını ifade ederek sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı istediğini bildirdi.

Mahkeme kararı ve olayın geçmişi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay: Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak'ta, Yağmur Ç. ile sözleşmeli er olarak görev yapan erkek arkadaşı sanık F.D. arasında konuşma sırasında tartışma çıktı; başından silahla vurulan Yağmur Ç. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve ifadesinde kız arkadaşının, kendisine ait ruhsatsız silahla intihar ettiğini öne süren sanık F.D. tutuklanmıştı.