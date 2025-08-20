DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

Kayseri'de 17 Yaşındaki Yağmur Ç.'nin Ölümüyle İlgili F.D.'nin Yargılanması Başladı

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 17 yaşındaki Yağmur Ç.'nin ölümüyle ilgili sanık F.D.'nin yargılanmasına başlandı; tutukluluk devam etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:45
Kayseri'de 17 Yaşındaki Yağmur Ç.'nin Ölümüyle İlgili F.D.'nin Yargılanması Başladı

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Ç.'nin ölümüyle ilgili F.D.'nin yargılanması başladı

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık F.D. (27) ile maktul Yağmur Ç.'nin müşteki annesi T.Y., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmada sanığın savunması

Sanık F.D. savunmasında ruhsatsız silahının aracın ön yolcu kısmında olduğunu belirtti. Olay günü Yağmur ile buluştuğunu anlatan F.D., "Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim, Yağmur'un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. 'Yağmur' diye seslendim, panikledi. Elimi Yağmur’un sol tarafına doğru uzatıp namluyu araziye çevirmek istedim. Elimden yaralandım. Elimde mermi giriş çıkış izi var. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müştekinin beyanı

Müşteki anne T.Y., kızının ilişkisini 2 yıldır bildiğini, intihara meyilli bir çocuk olmadığını söyledi. Olay günü kızının "Anne şu yüzüğü verip 5 dakikaya geliyorum" diyerek evden çıktığını, son görüşmelerinin bu olduğunu anlattı. Telefonda Yağmur'u eve çağırdığını, konuşmaları sanığın duymuş olabileceğini belirtti. Olay yerine gittiğinde kızının kanlar içinde yerde yattığını, yaşarken gördüğünü, "Kızım ölme" diye yalvardığını ifade ederek sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı istediğini bildirdi.

Mahkeme kararı ve olayın geçmişi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay: Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak'ta, Yağmur Ç. ile sözleşmeli er olarak görev yapan erkek arkadaşı sanık F.D. arasında konuşma sırasında tartışma çıktı; başından silahla vurulan Yağmur Ç. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve ifadesinde kız arkadaşının, kendisine ait ruhsatsız silahla intihar ettiğini öne süren sanık F.D. tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu
2
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
3
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi
4
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
5
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı
6
Orman Yangınları Arap Ülkelerini Vurdu: Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir
7
Malazgirt Zaferi'nde Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Yaptı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek