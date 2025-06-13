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Kayseri'de 181 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda 181 tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 17:03
Kayseri'de 181 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri'de, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 181 sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G. isimli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 175 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 181 sikke ve obje ele geçirildi, 1...

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 181 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 175 sikke ve 6 tarihi obje ele geçirildi.

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