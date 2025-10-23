Kayseri'de 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı Başladı

Açılışta kent ve sektör vurgusu

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) destekleriyle kentte düzenlenen 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı, sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı. Çalıştayın açılış konuşmalarında Kayseri'nin ticaret, sanayi ve tarım kimliği ön plana çıktı.

Vali Çiçek: Kayseri tarım şehri

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin yalnızca ticaret ve sanayi kenti olmadığını, aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu gururla söylemek gerektiğini belirtti. Çiçek, Kayseri'nin ekili tarım alanı büyüklüğünde 5'inci sırada bulunduğunu ve hayvancılıkla ülkeye önemli katkı sağladığını vurguladı.

Büyükkılıç: Hayvancılık ve destekler

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜİK verilerine göre Kayseri'de 2024 yılında 436 bin 153 büyükbaş hayvan ile 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu açıkladı. Belediye olarak tarım ve hayvancılığa destek verdiklerini, son 6 yılda 1 milyar lirayı aşkın destek sağladıklarını söyledi.

Büyükkılıç, Beydeğirmeni Projesi'ni hayata geçirdiklerini ancak yeterince verim alınamadığını belirterek, yatırım yapmayanların ellerinden arsaların alınacağını ifade etti.

KTB Başkanı Bağlamış: Gelenek ve kalite birleşiyor

KTB Başkanı Recep Bağlamış, kadim üretim kültürünü modern bilimin ve teknolojinin ışığıyla buluşturmayı amaçladıklarını aktardı. Türkiye için stratejik öneme sahip et ve et ürünleri sektörünü geleceğe taşıyacak adımları birlikte attıklarını söyleyen Bağlamış, Kayseri'nin Anadolu ticaretinin lokomotifi ve üretimin kalbi olduğunu vurguladı.

Bağlamış, kentte yılda yaklaşık 100 bin tonun üzerinde et işlendiğini belirterek, Pastırmamız, sucuğumuz, kavurmamız sadece bir gıda değil, 100 yıllık bir emeğin, alın terinin ve... şeklinde konuştu. Başarının yalnızca gelenekle değil kalite, standart ve güvenle korunduğunu ifade etti.

ORAN ve İl Tarım'dan destek ve kapasite bilgileri

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, KTB'nin AR-GE Merkezi Projesi'ni Kırsal Maliyet Destek Programı kapsamında, Analiz Merkezi Projesi'ni ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında desteklediklerini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise kentte 22 kesimhane bulunduğunu, günlük ve aylık bazda Türkiye'de en fazla hayvan kesilen 5 ilden birinin Kayseri olduğunu ve ülkedeki et ve et ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun Kayseri tarafından karşılandığını söyledi.

Program ve kapanış

Alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla süren çalıştay, sektörün üretim, kalite ve analiz altyapısına ilişkin başlıkların ele alındığı oturumlarla devam ediyor. Çalıştay, 25 Ekim'de sona erecek.

Kayseri'de sektör temsilcilerinin katılımıyla 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bir konuşma yaptı.