Keçiören'de Ücretsiz Buz Pateni: Ahmet Çalık Pisti Ara Tatilde Çocukların Adresi

Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ara tatilde çocuklara randevu sistemiyle günlük 8 seans halinde hizmet veriyor; pazartesi kapalı, 09.30-18.00 arası.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:25
Keçiören Belediyesi'nin Ücretsiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ara Tatilde Yoğun İlgi Görüyor

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu hizmetlere ara tatilde de devam ediyor. Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ücretsiz olarak çocukları spor ve eğlenceyle buluşturarak ara tatilin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Randevu Sistemi ve Seans Düzeni

Tesis, ara tatil etkinlikleri kapsamında yalnızca çocuklara hizmet veriyor ve randevu sistemi ile çalışıyor. Bu sayede buz pisti düzenli ve kontrollü bir şekilde kullanılıyor. Tesis haftanın 6 günü açık olup, pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı tutuluyor.

Çalışma saatleri: 09.30-18.00. Tesis günde 8 seans düzenliyor; her seansta en fazla 20 çocuk kabul ediliyor ve seans süresi 30 dakika olarak uygulanıyor.

Diğer Dönemlerde Vatandaşların Kullanımı

Ara tatil ve özel olarak duyurulan günlerde tesis yalnızca çocuklara hizmet verirken, diğer dönemlerde hafta içi her gün 5 yaş ve üzeri tüm vatandaşların kullanımına açık olarak hizmet veriyor. Aileler ve bireyler, duyurulan dönemlere göre rezervasyon bilgilerini takip ederek pisti kullanabiliyor.

Keçiören Belediyesi, ücretsiz hizmetleri ve düzenli seans uygulamasıyla hem çocukların spor yapmasını teşvik ediyor hem de güvenli bir kullanım ortamı sağlıyor.

