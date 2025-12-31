Kayseri’de 2025’te 451,5 Milyon TL’lik ‘Etüt ve Projeler’ Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonu doğrultusunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2025 yılında kente kapsamlı yatırım programları kazandırdı. Spor, kültür, sosyal yaşam, ulaşım, turizm ve sağlık alanlarında hayata geçirilen projelerle şehir hem fiziki hem de sosyal açıdan güçlendirildi.

Etüt ve Projeler bilançosu

2025’te tamamlanan ve devam eden çalışmaların sonucu olarak Kayseri’ye toplam 451 milyon 450 bin TL tutarında yatırım sağlandı. Bu süreç, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan odaklı, erişilebilir ve sürdürülebilir şehir vizyonu çerçevesinde yürütüldü.

Öne çıkan yatırımlar

Mimar Sinan ve Kent Müzesi: 6 bin 270 metrekarelik inşaat alanı, 6 büyük sergi salonu, idari ve teknik birimler ile kafeteryayı kapsayan proje 165 milyon 250 bin TL yatırım bedeliyle tamamlandı.

Başakpınar Sosyal Tesisleri Futbol Sahası: Saha sentetik çime dönüştürüldü; altyapı ve donatı yenilemeleriyle birlikte maliyet 7 milyon TL oldu.

Yahyalı Çigilli Tekstil Atölyesi: Üretim ve istihdama destek veren atölye 8 milyon TL yatırım ile hizmete alındı.

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi: Yüzme havuzları, kütüphane, spor salonları ve çocuk oyun alanları gibi çok amaçlı donatılarıyla açılışa hazır hale getirilen merkez 65 milyon TL maliyetle hayata geçirildi.

Develi İlçe Terminali: Kapalı, yarı açık ve açık alanlarıyla modern bir terminal olarak tamamlanan projeye 100 milyon TL yatırım yapıldı.

Tomarza Kano Alanı: Sosyal tesisler ve çevre düzenlemesiyle doğa ve spor turizmine katkı sağlayacak tesis 3 milyon 750 bin TL bedelle hizmete hazırlandı.

Erciyes Jeotermal Sondaj Projesi: Erciyes’i dört mevsim turizm merkezi yapma hedefi doğrultusunda, otellere sıcak su temini amacıyla yürütülen projenin bedeli 12 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi: 1.355 metrekarelik inşaat alanı ve donanımlı birimleriyle proje 30 milyon TL yatırım maliyetiyle tamamlandı.

Birdal Camii: 632 kişi kapasiteli harimi, okuma salonu ve şadırvanıyla ibadete açılan camiiye 33 milyon TL yatırım yapıldı.

Erciyes Tekir Kafeler: Teraslar ve ticari alanlarıyla turizme yönelik proje 12 milyon 600 bin TL maliyetle tamamlandı.

Eğribucak Mahallesi İtfaiye Hizmet Binası: Güvenlik ve acil müdahale altyapısını güçlendirecek yapının uygulama proje çalışmaları sürüyor; yapım maliyeti 14 milyon 250 bin TL olarak planlandı.

4-6 Yaş Okuma Salonları: Kayseri İl Müftülüğü ile ortak yürütülen proje kapsamında cami alanları içinde çocuklara yönelik eğitim mekânları için proje desteği sağlandı.

Hedef: Daha yaşanabilir Kayseri

Tüm bu çalışmalarla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2025 yılında 451 milyon 450 bin TL yatırım gerçekleştirerek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kenti daha güçlü ve yaşanabilir kılma hedefini bir adım daha ileri taşıdı.

