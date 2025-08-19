DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Kayseri'de 30 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü A.A. Yakalandı

Kayseri'de cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (42) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:25
Kayseri'de 30 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü A.A. Yakalandı

Kayseri'de 30 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü A.A. Yakalandı

Emniyet ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi

Kayseri'de hakkında cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.A. (42) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle