Kayseri'de 30 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü A.A. Yakalandı
Emniyet ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi
Kayseri'de hakkında cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.A. (42) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.