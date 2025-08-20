DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,71 -0,08%
ALTIN
4.401,62 -0,67%
BITCOIN
4.647.358,3 -0,09%

Kayseri'de 32 Yıl 2 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (21) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:25
Kayseri'de 32 Yıl 2 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 32 Yıl 2 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de emniyet güçleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (21) yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası
2
Edirne'de Üretilen 975 bin 440 Pullu Sazan Yavrusu Tekirdağ Göletlerine Bırakıldı
3
Erzincan'da Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı
4
UCM'den ABD'ye Sert Tepki: Yargıç ve Savcılar Hedef Alındı
5
Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı
6
TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat
7
Bakan Kurum'dan Yıl Sonuna Kadar 452 Bin Konut Müjdesi

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı