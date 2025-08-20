Kayseri'de 32 Yıl 2 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de emniyet güçleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.
Operasyon ve yakalama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (21) yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.