Kayseri'de 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25), Asayiş ve İstihbarat ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:10
Kayseri'de, hakkında "kasten öldürme" suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K. (25) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında A.K.'yı tespit etti ve gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

