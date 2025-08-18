Kayseri'de 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Asayiş ve İstihbarat ekiplerinin çalışması sonucu 38 yıl 8 ay cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de, hakkında "kasten öldürme" suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K. (25) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında A.K.'yı tespit etti ve gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.