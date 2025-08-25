Kayseri'de 83 firari hükümlü operasyonla yakalandı
Asayiş Şube koordinesinde eş zamanlı operasyon
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda Kayseri'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 83 firari hükümlü tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan hükümlülerden 66'sı işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilirken, adli para cezasını ödeyen 17 kişi serbest bırakıldı.
Öte yandan, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 44 kişiye tebligat düzenlendi.