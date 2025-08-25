DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,62%
ALTIN
4.433,91 -0,05%
BITCOIN
4.572.938,77 0,99%

Kayseri'de 83 Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 83 firari hükümlü yakalandı; 66'sı cezaevine teslim edildi, 17'si serbest.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:29
Kayseri'de 83 Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de 83 firari hükümlü operasyonla yakalandı

Asayiş Şube koordinesinde eş zamanlı operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda Kayseri'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 83 firari hükümlü tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan hükümlülerden 66'sı işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilirken, adli para cezasını ödeyen 17 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 44 kişiye tebligat düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van İpekyolu'nda 16 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
2
ABD'li Aktivist Cassandra McLaughlin Kadıköy'de Gazze İçin Sessiz Eylem Yaptı
3
Hollanda'da İsrail Yaptırımları Krizi: NSC İstifaları Hükümeti Sarstı
4
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
5
Mersin Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü
6
Datça açıklarında sürüklenen 14 metrelik tekne kurtarıldı
7
Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası