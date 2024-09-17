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Kayseri'de Ali Dağı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kayseri'de AFAD tarafından Ali Dağı'nda yangın tatbikatı düzenlendi. 482 personel ve 46 araç katıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:19
Kayseri'de Ali Dağı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kayseri'de Ali Dağı'nda Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" adı verilen etkinlik, bölgedeki acil durum hazırlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Tatbikata Katılan Kuruluşlar ve Personel

AFAD'ın koordinesinde yapılan tatbikatta, sanal bir yangın senaryosu oluşturuldu. Yangına ilişkin ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Düzenlenen tatbikata, Kayseri'de görev yapan 25 afet grubu ile 6 eğitimli sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve AFAD gönüllüleri katıldı. Toplamda 482 personel ve 46 araç yer aldı.

Vali Gökmen Çiçek'in Değerlendirmeleri

Tatbikat sonrası bir açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilde çeşitli afetlere hazırlıklı olmak amacıyla sürekli teyakkuzda olduklarını bildirdi. "Bu tatbikat kapsamında 25 kamu kurumu ve 6 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yangın tatbikatı düzenlendi," diyen Çiçek, tatbikatın başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Vali Çiçek, "Tatbikatta planlanmış yaralı vatandaşlar ve hayvanların da kurtarıldığını gördük. Burada herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Amacımız, gerçek bir durumda ekibimizin hazırlıklı olmasıdır," şeklinde konuştu.

Yeni Lojistik Depo ve Konaklama Alanları

Herhangi bir afet durumunda Kayseri'ye yeni bir lojistik depo kurulduğunu ve ek olarak çeşitli konaklama alanlarının oluşturulduğunu belirten Çiçek, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'teki depremlerde Kayseri olarak elimizden geleni yaptık. Biz sadece kendi ilimiz için değil, bütün bölgemiz ve ülkemiz için afetlere hazır olmalıyız," dedi.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı...

Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı" yapıldı. 482 personel ve 46 aracın katılımı ile icra edilen tatbikatta Talas ilçesi Ali Dağı yamacında sisleme yapılan makilik alanda senaryo gereği çıkan sanal yangın söndürüldü.

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