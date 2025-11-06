Kayseri'de Alkollü Sürücü: "Ehliyetimi Alma, Kemerden Ceza Yaz"

Kayseri Kocasinan'da muayenesiz ve sigortasız araçla yakalanan A.Ç., 1.84 promil alkollü çıktı; ehliyeti 6 ay alındı, 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 06:39
Muayene ve sigortası olmayan araçla yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, A.Ç. yönetimindeki muayene ve sigortası olmayan otomobil durduruldu.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine 38 UC 320 plakalı aracı durdurmasıyla başladı.

Şüphe üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. A.Ç., alkolmetreyi üflemeden önce ekiplere, "Ehliyetimi alma kemerden ceza yaz" dedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

A.Ç. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı ve ifade vermek üzere karakola götürüldü.

