Kayseri'de 'Anne Ulaşım Kartı' 2025'te Bin 16 Anneye Destek

Kayseri'de 2025'te başlatılan 'Anne Ulaşım Kartı' ile bin 16 anneye ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:46
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri arasında öne çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 'Aile Yılı' kapsamında, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla hayata geçirilen Anne Ulaşım Kartı projesinden 2025 yılında toplam bin 16 anne faydalandı.

Uygulama kapsamında, 2025 yılında doğum yapmış anneler başka bir şart aranmadan projeden yararlanabildi. Son verilere göre ilçelerde 47 anne, merkezde ise 969 anne olmak üzere toplam bin 16 anne bu destekten yararlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen projede, 2025 yılında doğum yapan annelere ücretsiz toplu ulaşım imkânı sunuldu. Proje şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş imkânı tanıyarak annelerin yaşamını kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefledi.

Uygulama, Kart38 İşlem Merkezleri veya yetkili noktalar aracılığıyla yürütüldü. Anne Ulaşım Kartı alan anneler kartlarını bir yıl boyunca kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç projeyi değerlendirirken, ailenin önemine ve sosyal belediyeciliğin gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin akabinde Büyükşehir olarak bu anlamlı projeyi hayata geçirmiştik. 2025 yılında doğum yapan annelerin faydalandığı projemiz ile onların yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata daha rahat katılmalarını sağlamak adına güzel bir uygulama oldu".

Projeye yönelik geri bildirimler olumlu oldu; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin anlamlı projesi annelerden tam not aldı.

