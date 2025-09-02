DOLAR
Kayseri'de apartman görevlisi bıçaklanarak öldürüldü: Güvenlik kamerası kaydetti

Kayseri Talas'ta apartman görevlisi B.A., tartıştığı B.U. tarafından asansörden iner inmez bıçaklanarak öldürüldü; zanlı kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:36
Kayseri'de apartman görevlisi bıçaklanarak öldü

Güvenlik kamerası saldırıyı kaydetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda, apartman görevlisi B.A. (38) tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, B.U. (52)'nun, tartıştığı görevlisi B.A.'ya asansörden iner inmez saldırdığı görülüyor.

Kayıtlarda, salçalık domates taşıyan B.A.'nın komşularının önünde defalarca bıçaklandığı yer alıyor.

Olay, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta aynı apartmanda ikamet eden B.U. ile görevlisi B.A. arasında dün yaşandı.

B.A., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

