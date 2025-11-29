Kayseri'de Beton Mikseri Yamaçtan Yuvarlandı: 1 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde beton mikserinin dağın yamacından yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Delialiuşağı Mahallesi'nde gerçekleşti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Delialiuşağı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada bir beton mikseri dağın yamacından yuvarlandı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri yamaçtan aşağıya doğru devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Kamu ve trafik güvenliği açısından soruşturma sürüyor ve olayla ilgili detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

