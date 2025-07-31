Kayseri'de Çalıntı Elektrik Telleriyle Yakalanan 3 Şüpheli

Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Develi-Erciyes yolu üzerinde 3 kişinin kamyon kasasından elektrik tellerini indirip kayalar arasına sakladığı belirlendi. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda T.G, İ.K. ve A.K. isimli zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Develi ilçesinde bir elektrik şirketinin deposundan kamyonla yükledikleri 6 rulo elektrik telini sevkiyat sonrasında satmayı planladıkları ve elde edecekleri geliri kendi aralarında paylaşmayı amaçladıkları kaydedildi.

Ele geçirilen elektrik tellerinin ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.