Kayseri'de Cep Telefonu ve Kredi Kartı Hırsızları Yakalandı

Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlıkla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:06
Kayseri'de Cep Telefonu ve Kredi Kartı Hırsızları Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Kayseri'de, cep telefonu ve kredi kartı hırsızlığı yapan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapan şahıslara karşı etkili bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, cep telefonu ve kredi kartı çaldıkları tespit edilen zanlılar, B.D. (25), H.D. (23) ve N.S.T. (23) yakalandı.

Yapılan operasyonda, ele geçirilen 3 cep telefonu ve kredi kartları, sahiplerine geri teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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