Kayseri'de Dayısı Tarafından Bıçaklanan Genç Yaralandı

Kayseri Melikgazi'de çıkan tartışmada M.H. (21), dayısı tarafından bıçaklanarak yaralandı; kaçan dayı polis tarafından aranıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 04:57
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 04:57
Olayın Detayları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çıkan tartışma kanlı bitti.

Tartışma, M.H. (21) ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı, yeğenini bıçakla yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan dayıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

