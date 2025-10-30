Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltında

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye ve Irak uyruklu 2 şüpheli Melikgazi ve Kocasinan'da eş zamanlı baskınla yakalandı; jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 13:21




Operasyonun ayrıntıları

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





