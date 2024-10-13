Kayseri'de Düğün Tüfeği Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen bir düğün, trajik bir olaya sahne oldu. M.İ. isimli 39 yaşındaki bir kişi, katıldığı düğünde havaya ateş açarken, yanında bulunan amcasının oğlu S.İ. (37) yanlışlıkla vurularak ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

M.İ., düğün sırasında tüfeğini kurcalarken aniden ateş aldı. Yaralanan S.İ., hemen olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen S.İ. kurtarılamadı.

Adliye Süreci Başladı

Olayın ardından M.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden S.İ.'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Burada öğle namazının ardındandefnedildi. Sonuç

Düğünde meydana gelen bu talihsiz olay, silahların dikkatsiz kullanımı ile yaşanan trajedilerin bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden zanlı adliyeye sevk edildi.