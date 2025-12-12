DOLAR
Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı, Kaçtı

Melikgazi'de 'dur' ihtarına uymayan M.A.A., polis memuruna çarpıp kaçtı; memur hastaneye kaldırıldı, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:07
Kayseri'de Trafik Uygulamasında Kaçış: Polis Memuruna Çarpıp Uzaklaştı

O anlar kameraya yansıdı, şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılan trafik uygulamasında, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, bir polis memuruna çarparak bölgeden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde uygulama yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan M.A.A. idaresindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil, bir polis memuruna çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan polis memuruna olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan çalışmalar sonucu, kaçan aracın uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulunduğu tespit edildi. Görüntüler ve çalışmalar doğrultusunda ekipler, araç sürücüsü M.A.A.'yı yakaladı.

İncelemede sürücünün 0.83 promil alkollü olduğu belirlendi ve şüpheliye 6 maddeden 97 bin TL para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamadan kaçtı, polise böyle çarptı

