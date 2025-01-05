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Kayseri'de Düşürülen Cüzdan Kamera Kayıtları ile Sahibine Ulaştırıldı

Kayseri'de bir tramvayda düşürülen cüzdan, incelenen kamera kayıtları sayesinde 71 yaşındaki sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:22
Kayseri'de Düşürülen Cüzdan Kamera Kayıtları ile Sahibine Ulaştırıldı

Kayseri'de Düşürülen Cüzdan Sahibine Kavuştu

Kayseri Ulaşım AŞ'nin raylı sistem araçlarından birinde düşürülen cüzdan, yapılan titiz incelemeler neticesinde 71 yaşındaki Emine Küçükşahin'e teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir yolcu tarafından güvenlik görevlilerine teslim edilen cüzdan, içindeki para ile birlikte sahiplenildi. Güvenlik ekipleri, Kart38 işlem merkezi aracılığıyla tramvayda bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek cüzdanın gerçek sahibini tespit etti.

Elde edilen bilgilere göre, cüzdan daha sonra Emine Küçükşahin'e teslim edildi. Küçükşahin, kaybettiği cüzdanı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Kayseri Ulaşım AŞ ekiplerine ve cüzdanı bulan duyarlı yolcuya teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise olayla ilgili yaptığı açıklamada; 'Ulaşım AŞ, hemşerilerimizin güvenli, konforlu ve hızlı seyahat etmeleri için büyük bir örnek davranış sergilemiştir. Cüzdanını kaybeden Emine teyzemiz, duyarlı bir vatandaş sayesinde cüzdanına kavuştu. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda Emine teyzenin yüzü güldü. Kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kayseri Ulaşım AŞ'nin raylı sistem araçlarından birinde düşürülen cüzdan, kamera kayıtları...

Kayseri Ulaşım AŞ'nin raylı sistem araçlarından birinde düşürülen cüzdan, kamera kayıtları incelenerek 71 yaşındaki Emine Küçükşahin'e teslim edildi.

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