Kayseri'de Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

Olayın Detayları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde yaşanan olayda, Onur K. adlı kişi, eşini tabancayla vurduktan sonra intihar etti. İddialara göre, Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın devamında, Onur K. eşine ateş ederek hayatını kaybetmesine neden olurken, hemen ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Neşe K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ağır yaralı olarak Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur K., kurtarılamadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

