Kayseri'de Eski Eşini Bıçaklayan Sanığa Yeniden Yargılamada 17 Yıl Hapis

Kayseri'de eski eşini bıçaklayan sanık yeniden yargılandı

Kayseri’de boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanık, yeniden görülen davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay ve dava süreci

Olay, 10 Ocak 2023 tarihinde meydana geldi. Boşandığı eşi Ö.E.’yi bıçaklayan Ö.E., üst mahkemenin bozma kararı sonrasında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada neler konuşuldu

Duruşmada sanık Ö.E. hazır bulundu. Sanık, öldürme kastı olmadığını ifade etti ve pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanık Ö.E. hakkında 17 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

