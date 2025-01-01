Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri İçin Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik özel bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Operasyonla, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D. yakalandı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu başarı, Kayseri emniyetine bağlı ekiplerin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.