DOLAR
35,36 0%
EURO
36,63 0,14%
ALTIN
2.983,51 -0,3%
BITCOIN
3.308.201,26 0,04%

Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri İçin Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden aranan 2 hükümlü, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:00
Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri İçin Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik özel bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Operasyonla, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D. yakalandı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu başarı, Kayseri emniyetine bağlı ekiplerin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 İcraatlarını 239 Infografikle Duyurdu
4
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Yeni Yılı Eylemle Karşıladı
5
İsrail, 2024'te 198 Filistinlinin Cenazesini Alıkoydu
6
Adana'nın 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut' Dünyaya Geldi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler