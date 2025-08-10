Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü S.T. Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunana firari bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Develi İlçesinde Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, S.T. isimli şahsı Develi ilçesinde tespit etti ve gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri devam eden S.T.'nin, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı bildirildi.

