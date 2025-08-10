DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.825.115,05 -1,66%

Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü S.T. Yakalandı

Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi S.T., Develi ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 21:49
Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü S.T. Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunana firari bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Develi İlçesinde Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, S.T. isimli şahsı Develi ilçesinde tespit etti ve gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri devam eden S.T.'nin, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı bildirildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari...

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti
2
AFAD Başkanı Pehlivan'dan Çanakkale Yangınlarına İlişkin Önemli Açıklamalar
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Kırşehir'de TRT Sanatçılarından Unutulmaz Açık Hava Konseri
5
Düzce'de Sarıkaya Mağarası'nda Gençlik Festivali Başladı
6
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
7
Antalya Diplomasi Forumu’nda Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı