Kayseri'de firari hükümlü M.Ö. yakalandı — 13 yıl 10 ay 24 gün hapis

Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ö. yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:40
Kayseri'de firari hükümlü M.Ö. yakalandı

Kayseri'de, hakkında 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ö. (46), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalanarak emniyete götürüldü.

İşlemler ve teslim

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

