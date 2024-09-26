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Kayseri'de Fırında Silahlı Kavga: Sanığa 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de fırında meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan sanık L.T., 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:28
Kayseri'de Fırında Silahlı Kavga: Sanığa 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de Fırında Çıkan Silahlı Kavga

Kayseri'de fırın işletmecisi L.T. (34), yapılan silahlı kavgada 61 yaşındaki O.T.'yi öldürdüğü için 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, tutuklu sanık ve avukatları duruşmada yer aldı.

Duruşmada Yapılan Savunmalar

Kavganın sebeplerine dair açıklama yapan sanık, O.T. ile arasında herhangi bir husumet olmadığını savundu. Olaydan bir gün önce, maktulün oğlu ile bir tartışma yaşadığını aktaran L.T., olay günü fırında beklerken aniden gelişen durumu anlattı.

L.T.'nin ifadesinde, “Fırına gelen O.T.’nin bana ateş edeceğini düşünemedim. Bacağımdan yaralandım ve can havliyle yanımda bulunan tabancamı ateş ettim. Kimsenin ölmesini istemezdim. Üzgünüm, ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum,” sözlerine yer verildi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 10 yıl ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

Olayın Detayı

Olay, 3 Mart 2024'te Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'taki fırında meydana geldi. L.T. ile O.T. arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş ve O.T. olay yerinde hayatını kaybetmişti. L.T. ise hastanede tedavi olduktan sonra tutuklanmıştı.

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