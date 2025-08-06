Kayseri'de Hafif Ticari Araç 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı, Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trajik Kaza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 1,5 yaşındaki kız çocuğu Umay Y. hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaza, Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de yaşandı. Y.D. adlı sürücü, park etmekte olduğu 38 LU 101 plakalı hafif ticari aracı ile 1,5 yaşındaki Umay Y.'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Gözaltında

Kaza sonrası Y.D. gözaltına alındı. Üzücü bir detay olarak, sürücünün ölen kız çocuğunun uzaktan akrabası olduğu öğrenildi.

Bu trajik olay, Kayseri halkında derin bir üzüntü yaratırken, küçük Umay'ın ailesine başsağlığı diliyoruz.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.