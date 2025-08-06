DOLAR
40,65 0,11%
EURO
47,39 -0,53%
ALTIN
4.406,59 0,29%
BITCOIN
4.701.162,7 -1,81%

Kayseri'de Hafif Ticari Araç 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı, Hayatını Kaybetti

Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu Umay Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:50
Kayseri'de Hafif Ticari Araç 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı, Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trajik Kaza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 1,5 yaşındaki kız çocuğu Umay Y. hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaza, Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de yaşandı. Y.D. adlı sürücü, park etmekte olduğu 38 LU 101 plakalı hafif ticari aracı ile 1,5 yaşındaki Umay Y.'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Gözaltında

Kaza sonrası Y.D. gözaltına alındı. Üzücü bir detay olarak, sürücünün ölen kız çocuğunun uzaktan akrabası olduğu öğrenildi.

Bu trajik olay, Kayseri halkında derin bir üzüntü yaratırken, küçük Umay'ın ailesine başsağlığı diliyoruz.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı
2
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor
5
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi
6
Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
7
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar