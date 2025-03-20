Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen hırsızlık operasyonu, yerel halkı rahatlattı ve 6 zanlının tutuklanmasıyla önemli bir başarı elde edildi.

Operasyonun Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan şüphelilere yönelik olarak 2 ay süren bir teknik takip gerçekleştirdi. Takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda ele geçirilen 2 milyon lira değerindeki malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Bu durum, toplumda hırsızlık suçlarına karşı önlemlerin daha da artırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Kayseri polisi, hırsızlıkla mücadelede kararlılığını sürdürerek, böyle operasyonların devam edeceğini belirtti.