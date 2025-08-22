DOLAR
Kayseri'de 'Hırsızlık' Suçundan 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. (26) polis operasyonuyla yakalandı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:18
Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Asayiş Şubesi ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltı

Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. (26) operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

