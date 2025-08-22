Kayseri'de 'Hırsızlık' Suçundan 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Asayiş Şubesi ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltı
Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. (26) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.