Kayseri'de Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçundan 10 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Operasyon ve yakalama
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hükümlü F.Y'yi operasyonla tespit ederek gözaltına aldı.
İşlemler ve teslim
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.