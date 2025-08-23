DOLAR
Kayseri'de Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçundan 10 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kayseri'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari F.Y, polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:31
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hükümlü F.Y'yi operasyonla tespit ederek gözaltına aldı.

İşlemler ve teslim

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

