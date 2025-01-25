Kayseri'de Hırsızlıktan 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Yakalama Operasyonu

Kayseri'de, hırsızlık suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şubesi Devriye Ekipleri Görevde

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, Kocasinan ilçesindeki Gevher Nesibe Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, hakkında uzun bir süreliğine hapis cezası olan E.A. (27) yakalandı.

Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi

Ekipler tarafından gözaltına alınan E.A., gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Bu durum, Kayseri'de suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha göstermiş oldu.