DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.751.234 0,02%

Kayseri'de Hırsızlıktan 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de hırsızlıktan 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.A. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 22:36
Kayseri'de Hırsızlıktan 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Yakalama Operasyonu

Kayseri'de, hırsızlık suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şubesi Devriye Ekipleri Görevde

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, Kocasinan ilçesindeki Gevher Nesibe Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, hakkında uzun bir süreliğine hapis cezası olan E.A. (27) yakalandı.

Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi

Ekipler tarafından gözaltına alınan E.A., gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Bu durum, Kayseri'de suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha göstermiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Suçlaması: Uygulama Gecikiyor
2
Mersin'de Trafik Denetimlerinde 597 Araç Men Edildi
3
Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
Slovakya'daki Trafik Kazasında Yaralanan Öğretmen Pilot Türkiye'ye Getirildi
5
İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Saldırılarını Yoğunlaştırdı
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de Roman STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler