Kayseri'de İlk: Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Anafartalar'da Açılıyor

Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik vizyon proje

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yakında hizmete girecek olan örnek proje Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Proje, Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçiriliyor ve Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Tesis, çocukların hem oyun oynayabileceği hem de oyuncakları ödünç alabileceği bir merkez olarak tasarlandı. Ziyaretçiler, çocukların seveceği oyuncakları 15 günlüğüne ödünç alabilecek. Ayrıca tesiste düzenlenecek atölyelerde drama ve tiyatro eğitimi verilecek; Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi geleneksel çocuk oyunları sergilenecek.

Tesisin üst katında yer alan Akıl Küpü Kütüphanesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanırken, kafeteryada ise ebeveynler çocuklarını bekleyebilecek.

Projenin konumuyla ilgili olarak Başkan Palancıoğlu, yoğun nüfuslu bölgeyi işaret ederek projenin Belsin Kürsü tramvay durağı yakınında hayata geçirildiğini ve başarılı olması hâlinde mahallelerde yaygınlaştırılacağını belirtti.

Başkan Palancıoğlu'nun açıklaması

"Melikgazi Belediyemizin güzel projelerinden biri olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi’ni ziyaret ettik. Mesai arkadaşlarımızın çocuklarını buraya getirdik. Tesisimizde yer alan oyuncakları, kütüphaneyi, tiyatro-drama atölyesini tanıtıyoruz. İnşallah yakında açılışını yapacağız. Gerçekten çocuklarımız için güzel bir proje oldu. Zaman geçirecekleri, çeşitli eğitimler alacakları ve özellikle akıl-zeka oyunlarını 15 gün oynayıp tekrar iade edebilecekleri güzel bir mekan. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Belsin Kürsü tramvay durağında hayata geçiriyoruz. Buradaki tecrübemize göre de mahallelerimizde bu projeyi yaygınlaştırmayı istiyoruz. Hepimizin en önemli değeri evlatlarımız. Evlatlarımızın geleceği bizler için çok önemli. Onlara yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yakında gerçekleştireceğimiz açılışımıza hepinizi bekliyoruz. Hayırlı olsun."

Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, hem eğitsel hem de sosyal bir merkez olarak planlandı; açılış tarihi yakında açıklanacak.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇECEK OLAN, ÖRNEK VE VİZYON PROJESİ MASAL EVİ VE OYUNCAK KÜTÜPHANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.