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Kayseri'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 23:40
Kayseri'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bu ihbar üzerine, Çökmekçi Mahallesi Su Döken mevkisine yönelen ekipler, bellerinden ipe bağlı bir şekilde uçurumun kenarında kazı yapan A.Ş., N.S. ve B.S. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Olay yerinde gerçekleştirilen aramada, çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Bunlar arasında; jeneratör, hilti, ip, 2 üçlü priz, çekiç, elektrik kablosu, 2 demir levye, 3 demir çubuk, pense ve tornavida gibi aletler yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemleri devam etmektedir.

Kayseri'nin Talas ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Alanda yapılan aramada...

Kayseri'nin Talas ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Alanda yapılan aramada, jeneratör, hilti, ip, 2 üçlü priz, çekiç, elektrik kablosu, 2 demir levye, 3 demir çubuk, pense, tornavida, 2 yan keski ele geçirildi.

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