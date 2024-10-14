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Kayseri'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Kocasinan'da düzenlenen operasyonda 20 ton etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:42
Kayseri'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Kayseri'de Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, temizlik malzemesi etiketi ile satışa hazırlanmış 20 ton etil alkol, bir işletmenin deposunda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'ndeki bir işletmede kaçak alkol üretildiği ve bu alkolün temizlik malzemesi etiketiyle piyasaya sürüleceği yönünde aldıkları ihbar doğrultusunda anında harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonda, depo içerisinde bulunan 8 tankta toplamda 20 ton etil alkol ile ruhsatsız bir av tüfeği tespit edildi. Bilgiler doğrultusunda M.T. ve M.Y. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Sonuç olarak, kaçak alkol üretimi ve satışıyla ilgili mücadeleler devam etmektedir.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmenin deposunda, temizlik malzemesi etiketi ile satışa...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmenin deposunda, temizlik malzemesi etiketi ile satışa hazırlanan 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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