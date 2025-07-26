Kayseri'de Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 2 Polis Yaralandı

Kayseri'de Trafik Kazası: Yaralılar Var

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri başkomiser olmak üzere 2 polis yaralandı. Kazaya, Kayseri-Malatya kara yolu üzerindeki Kıskaçlı mevkisinde 27 ASY 966 plakalı bir kamyon ile 34 ABL 992 plakalı bir otomobilin çarpışması sebep oldu.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü Başkomiser Aysun Çağla Namdan ile polis memuru Fatih Baykal yer aldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Başkomiser Namdan’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri başkomiser 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.