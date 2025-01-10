Kayseri'de Kamyonette 1.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri ilinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 1 milyon 803 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylı Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasa sürülmek istenen makaronlar hakkında aldıkları istihbarat sonucunda harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, bir kamyonette toplam 3 bin 200'ü dolu olmak üzere 1 milyon 803 bin 200 makaron ele geçirildi.

Diğer Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon neticesinde ayrıca 305 paket kaçak sigara, 10 puro ve 6 elektronik sigara bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin E.Ö. (48), D.T. (26) ve V.T. (22) olduğu, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.