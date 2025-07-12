Kayseri'de Kanalizasyon Çalışması Sırasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı

Kayseri'de Toprak Kayması: 1 İşçi Gözaltında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılan kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması bir işçiyi yaraladı.

Yetkililere göre, olayın nedeni henüz belirlenemedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Olay yerine ulaşan ekipler, kısa bir çalışma sonrasında yaklaşık 5 metrelik çukurdan M.G. isimli işçiyi kurtardı. Yaralı işçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve gerekli tedavileri sürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralandı.