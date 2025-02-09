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Kayseri'de Karla Kapanan 107 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kapanan 107 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:34
Kayseri'de Karla Kapanan 107 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de Ulaşıma Açılan Yollar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonucu kapanan 107 mahalle yolunu tekrar ulaşıma açtı. Belediyeden yapılan açıklamada, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmaların Detayları

Ekipler, 130 personel ve 63 araçla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 13, Develi'de 7, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 6, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 30, Sarıoğlan'da 6, Sarız'da 6, Talas'ta 8, Tomarza'da 8, Yahyalı'da 2 ve Yeşilhisar ilçesindeki 3 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Toplamda yapılan çalışma ile birlikte 856 kilometre alanda yol açma işlemleri gerçekleştirildi. Bu sayede, kar nedeniyle kapanan yolların tekrar kullanıma sunulduğu ifade edildi.

Öte yandan, tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma riski taşıyan yollar üzerindeki çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 107 mahalle yolunu...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 107 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 107 mahalle yolunu...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 107 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

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