Kayseri'de Karla Mücadele: 47 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir ekipleri, kar yağışında kırsalda 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı; 156 araç ve 421 personelle karla mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:20
Kırsal alanlarda yoğun kar çalışmalarıyla ulaşım güvence altına alınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, devam eden kar yağışlarında ulaşımın aksamaması için özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kar nedeniyle kapanan yollarda yoğun bir çalışma yürüterek kırsaldaki 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı. İlçe bazında açılan yolların dağılımı şöyle: Bünyan ilçesinde 4, Felahiye ilçesinde 3, Kocasinan ilçesinde 15, Sarıoğlan ilçesinde 6, Talas ilçesinde 7 ve Tomarza ilçesinde 12 mahalle yolu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği bölgelerde çalışmalar devam ediyor; özellikle Felahiye'de 8 ve Kocasinan'da 9 mahalle yolunda olmak üzere toplam 17 mahalle yolunda çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda gece gündüz yürütülen sahada, şehir merkezi ve kırsal alanlarda toplam 156 araç ve 421 personel görev yapıyor. Kar yağışı öncesinde alınan tedbirler sayesinde ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde kapanan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açmaya devam ediyor.

