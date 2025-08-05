Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Bağpınar Mahallesi'nde evinde kenevir yetiştiren bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, B.Ö. isimli zanlının ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda, şüphelinin evinde bulunan yoğurt ve boya kaplarına ekilmiş, boyları 50 ila 100 santimetre arasında değişen toplamda 6 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca, kenevirin yetiştirilmesi için kullanılan 1 hassas terazi de bulundu.

Gözaltına alınan B.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yoğurt ve boya kaplarına ekilmiş, boyları 50 ila 100 santimetre arasında değişen 6 kök kenevir ile 1 hassas terazi ele geçirdi.