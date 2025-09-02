Kayseri'de Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OSB yatırımcılara hazırlanıyor

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölge, jeotermal kaynakların etkin kullanımıyla modern seracılık faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Jeotermal sondajlarda olumlu sonuçlar

Açılan üç sondaj kuyusunda 55°C, 60°C ve 65°C sıcaklıklarında suya ulaşıldı. Bu kuyulardan elde edilen debi ise sırasıyla 45, 70 ve 80 litre olarak ölçüldü.

Projede ayrıca 4. ve 5. sondaj lokasyonlarında da sıcak su sondaj çalışmaları devam ediyor.

Altyapı ve ulaşım çalışmaları

Projenin otoyol bağlantı yolu tamamlandı; girişten itibaren ilk 300 metrelik kısımda yol ve banket çalışmaları sonlandırıldı.

Altyapı faaliyetleri kapsamında kazı, dolgu, tesviye, yağmur suyu hattı, kanalizasyon hattı, Telekom hattı ve elektrik hattı çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Hedeflenen tamamlanma takvimi

Yetkililer, bu çalışmaların Temmuz 2026'da tamamlanmasını ve Sera OSB'nin tam teşekküllü bir yatırım merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtiyor.