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Kayseri'de Komşusunu Bıçakla Yaralayan Sanığa 13 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de komşusuna bıçakla saldıran sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:23
Kayseri'de Komşusunu Bıçakla Yaralayan Sanığa 13 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Komşu Dehşeti: 13 Yıl Hapis Cezası Verildi

Kayseri'de istismarda bulunmak istediği komşusu kadını bıçakla yaralayan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada netlik kazanırken, tutuklu sanık G.K., mağdur İ.Y. ve taraf avukatları davada hazır bulundu.

Duruşma Detayları ve Suçlamalar

Duruşma savcısı, sanığın nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mağdur İ.Y., ifadesinde akşam iş bitiminde yeni taşındığı evde elektrik kesintisi olduğunu fark ettiğini ve bu sebeple yardım ararken sanıkla karşılaştığını anlattı.

Olay Anı ve Sanığın Saldırısı

İ.Y., sanığın şaltere bakma teklifini reddettikten sonra arkasında beliren G.K.'nın, eve girmesiyle saldırıya geçtiğini belirterek, "Anahtarımı almak istedi, vermeyince boğazıma bıçak dayadı. 'Bağırma, yoksa öldürürüm,' dedi. Can havliyle elini ısırdım. Beni başımdan bıçaklamaya başladı," şeklinde konuştu.

Mahkemenin Kararı

İ.Y., olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade etti. Suçlamaları reddeden G.K. ise kendisinin mağdur olduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi; 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası uygulayarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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