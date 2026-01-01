DOLAR
Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi ve Affın ve Ailenin İnşaası' Programı

Kayseri'de düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Affın ve Ailenin İnşaası' programında konuşmalar, ilahiler, dua ve öğrencilere tek seferlik 1000 TL burs verildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:42
Organizatörler ve katılımcılar

Program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ortaklığında gerçekleştirildi.

Programa; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı Durmuş Ayvaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program akışı

Etkinlik, Camii Kebir İmam Hatibi Hafız Halil İbrahim Aslan tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Kayseri İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi İlahi Korosu ilahiler seslendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç selamlama konuşması yaptı. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, 'Affın ve Ailenin İnşaası' başlıklı konferansı verdi.

Konferansın ardından TDV burslusu uluslararası öğrencilerden oluşan ilahi grubu sahne aldı. Program, Emekli Başkanlık Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Burs ve ikramlar

Programa katılan üniversite öğrencilerine Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL eğitim bursu verildi.

Program süresince TDV Kayseri Şubesi Mobil İkram Aracı, salon girişinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Etkinlik, katılımcılar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve aile ile affın önemine dikkat çekmeyi amaçladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

