Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi ve Affın ve Ailenin İnşaası' Programı

Organizatörler ve katılımcılar

Program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ortaklığında gerçekleştirildi.

Programa; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı Durmuş Ayvaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program akışı

Etkinlik, Camii Kebir İmam Hatibi Hafız Halil İbrahim Aslan tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Kayseri İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi İlahi Korosu ilahiler seslendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç selamlama konuşması yaptı. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, 'Affın ve Ailenin İnşaası' başlıklı konferansı verdi.

Konferansın ardından TDV burslusu uluslararası öğrencilerden oluşan ilahi grubu sahne aldı. Program, Emekli Başkanlık Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Burs ve ikramlar

Programa katılan üniversite öğrencilerine Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL eğitim bursu verildi.

Program süresince TDV Kayseri Şubesi Mobil İkram Aracı, salon girişinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Etkinlik, katılımcılar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve aile ile affın önemine dikkat çekmeyi amaçladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ, DİYANET VAKFI KAYSERİ ŞUBESİ VE KAYSERİ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI DERNEĞİ TARAFINDAN ORTAKLAŞA 'MEKKE’NİN FETHİ VE AFFIN VE AİLENİN İNŞAASI' TEMALI PROGRAM DÜZENLENDİ.