Kayseri'de Motosiklet Grubu Gazze İçin Sokaklarda Tour Attı

Gazze İçin Motosikletli Protesto

Kayseri'de, Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğünde toplanan yaklaşık 200 motosikletli, Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla sokaklarda tur attı. İnsani bir mesaj vermek için düzenlenen etkinlikte, motosikletçiler Talas Paraşüt Alanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Etkinliğin Detayları

Polis eskortu eşliğinde yapılan 25 kilometrelik kortejde, topluluğun bir araya gelmesi ile büyük bir coşku yaşandı. Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Alfa ailesi olarak Filistin için sürüş gerçekleştirdik," dedi. Uysal, etkinliğin insani ve vicdani bir duygu ile yapıldığını belirtirken, "Zulme uğrayan hiçbir ülke sıradanlaştırılamaz," ifadelerini kullandı.

Destek ve Dayanışma Mesajı

Uysal, mazlum insanlara destek olmak ve dayanışma duygusunu artırmak için bu turu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kayseri Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Ergenç ise, Filistin'deki insanlık onurunun yaklaşık 21 aydır derin bir şekilde ezildiğini vurgulayarak, protestonun önemine dikkat çekti.

Kayseri'de motosiklet grubu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla kortej halinde sokaklarda tur attı.

Kayseri'de motosiklet grubu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla kortej halinde sokaklarda tur attı.