Kayseri'de Motosiklet-Traktör Çarpışması: 1 Ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda, H.Y. idaresindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet ile Y.K.'nin kullandığı 38 FN 332 plakalı traktörün çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Durum ciddiyetini korurken, kazayla ilgili olarak traktör sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, trafiğin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.