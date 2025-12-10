Kayseri'de 'Narko-Okul' Uygulaması: 9 Araç, 19 Şahıs Sorgulandı

Okul Önleri ve Çevresinde Uyuşturucuya Karşı Denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde düzenlenen 'Narko-Okul' uygulamasında 9 araç ve 19 şahıs sorgulandı.

Çalışmayı yürüten Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Özellikle Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde yapılan uygulamada ise 3 araç ve 19 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi.

