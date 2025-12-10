DOLAR
Kayseri'de 'Narko-Okul' Uygulaması: 9 Araç, 19 Şahıs Sorgulandı

Kayseri'de narkotik ekiplerinin okul çevresinde düzenlediği Narko-Okul uygulamasında 9 araç ve 19 şahıs sorgulandı; Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde 3 araç ve 19 şahıs kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:18
Okul Önleri ve Çevresinde Uyuşturucuya Karşı Denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde düzenlenen 'Narko-Okul' uygulamasında 9 araç ve 19 şahıs sorgulandı.

Çalışmayı yürüten Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Özellikle Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde yapılan uygulamada ise 3 araç ve 19 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi.

