Kayseri’de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı

Kayseri'de, çocuklarını okulda beklerken eski eşi tarafından bıçaklanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde, Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde meydana geldi.

B.K. adlı kadın, iki çocuğunu okuldan almak için beklediği sırada, eski eşi G.B. ile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve G.B., eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan B.K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, G.B.'nin B.K. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.